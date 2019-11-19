Победное фото российской молодежки
23:22
Молодежная сборная России, в матче отборочного турнира Евро-2021 обыгравшая команду Сербии (2:0), опубликовала победное фото из раздевалки.
Игра прошла в сербском городе Ниш.
Голы забили Федор Чалов (ЦСКА) и Магомед-Шапи Сулейманов («Краснодар»).
Сборная России лидирует в группе 5. У подопечных Михаила Галактионова четыре победы и две ничьи (14 очков). Первое место дает право напрямую выйти в финальную стадию чемпионата Европы.
Тем временем наша «молодежка» со счетом 2:0 в гостях обыграла Сербию в отборочном матче ЧЕ2021 U21! Голы забили Чалов и Сулейманов!— Сборная России (@TeamRussia) November 19, 2019
Молодцы, парни! ??? pic.twitter.com/uxq2gW0HTz
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