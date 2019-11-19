Победное фото российской молодежки

Молодежная сборная России, в матче отборочного турнира Евро-2021 обыгравшая команду Сербии (2:0), опубликовала победное фото из раздевалки.

Игра прошла в сербском городе Ниш.

Голы забили Федор Чалов (ЦСКА) и Магомед-Шапи Сулейманов («Краснодар»).

Сборная России лидирует в группе 5. У подопечных Михаила Галактионова четыре победы и две ничьи (14 очков). Первое место дает право напрямую выйти в финальную стадию чемпионата Европы.