Писарев считает, что у молодежной сборной России хорошие шансы обыграть Францию

Экс-главный тренер российской молодежки Николай Писарев поделился ожиданиями с «СЭ» от матча группового турнира молодежного чемпионата Европы против команды Франции.

«В молодежном футболе Франция сильнее нас. Но на данном этапе французские футболисты: Жюль Кунде, Камавинга, наверно, без перерыва сыграли 40 официальных матчей — это очень много, — сказал Писарев «СЭ». — Поэтому, я считаю, что сейчас наши ребята готовы намного лучше французов и могут их обыграть. У нас был достаточный перерыв, было время втянуться. Наши лидеры молодежной сборной сыграли по 5-6 официальных матчей — это самое лучшее, что может быть. Именно сейчас у нас хорошие шансы обыграть Францию».

Встреча пройдет в городе Сомбатхей (Венгрия) и начнется в 22:00 по московскому времени. «СЭ» проведет онлайн трансляцию матча.

(Екатерина Звенигородская)