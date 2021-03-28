Писарев считает, что у молодежной сборной России хорошие шансы обыграть Францию
Экс-главный тренер российской молодежки Николай Писарев поделился ожиданиями с «СЭ» от матча группового турнира молодежного чемпионата Европы против команды Франции.
«В молодежном футболе Франция сильнее нас. Но на данном этапе французские футболисты: Жюль Кунде, Камавинга, наверно, без перерыва сыграли 40 официальных матчей — это очень много, — сказал Писарев «СЭ». — Поэтому, я считаю, что сейчас наши ребята готовы намного лучше французов и могут их обыграть. У нас был достаточный перерыв, было время втянуться. Наши лидеры молодежной сборной сыграли по 5-6 официальных матчей — это самое лучшее, что может быть. Именно сейчас у нас хорошие шансы обыграть Францию».
Встреча пройдет в городе Сомбатхей (Венгрия) и начнется в 22:00 по московскому времени. «СЭ» проведет онлайн трансляцию матча.
(Екатерина Звенигородская)
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