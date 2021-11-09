Руслан Агаларов, бывший полузащитник «Анжи» и отец нападающего «Уфы» Гамида Агаларова, рассказал, как 21-летний футболист чувствует себя в молодежной сборной России.

«Для любого спортсмена представлять сборную России — это честь, — сказал Агаларов «СЭ». — Если сейчас тренерский штаб во главе с Карпиным решили, что для основной команды он не нужен, а стоит его использовать в молодежной команде — мы только поддерживаем это. Мы будем болеть за сборную. Мы хотим, чтобы наша команда попала в Катар. Расстроился ли Гамид из-за молодежки? Еще до оглашения общего списка я говорил Гамиду: «Никаких проблем не будет, если ты не попадешь». Он ответил: «Да, да, пап, конечно». Если мы приносим пользу — это хорошо. Если в данный момент услуги Гамида не требуются — ничего страшного, все нормально, мы все равно будем болеть за сборную России. Это же наша страна».

Молодежная сборная России встретится со словаками 12 ноября, а 16 ноября команда проведет матч с испанцами.

В текущем сезоне Агаларов провел 16 матчей за «Уфу», забил 11 голов и сделал одну результативную передачу.