Определились все участники плей-офф молодежного Евро-2021

Стали известны все участники 1/4 финала молодежного чемпионата Европы-2021.

В группе D сборная Португалии в третьем туре обыграла команду Швейцарии (3:0), а сборная Англии победила команду Хорватии (2:1).

Португальцы с девятью очками выиграли группу. Остальные команды набрали по три очка, но по дополнительным показателям второе место заняли хорваты и вышли в плей-офф.

Таким образом, в 1/4 финала образовались такие пары: Голландия — Франция, Дания — Германия, Испания — Хорватия и Португалия — Италия. Эти матчи состоятся 31 мая.

Чемпионат Европы U21

Группа D

3-й тур

Швейцария U21 — Португалия U21 — 0:3 (0:1)

Голы: Кейруш, 3 (0:1). Тринкан, 60 (0:2). Шику Консейсау, 65 (0:3).

Швейцария U21: Рачоппи, Лотомба (Тома, 61), ван дер Верфф, Бамерт, Мухайм, Рюэгг, Домджони, Янкевиц (Ридер, 67), Имери (Гиймено, 67), Ндой (Стрегиу, 74), Мамбимби (Зекири, 61).

Португалия U21: Кошта, Далот, Диогу Лейте, Коррейа, Кейруш, Педру Гонсалвеш (Фернандеш, 71), Виейра (Жуан Мариу, 62), Браганса, Витинья (Суариш, 73), Тиагу Томаш (Рамуш, 63), Тринкан (Шику Консейсау, 63).

Предупреждения: Диогу Лейте, 31. Мухайм, 70.

Удаление: Мухайм, 72.

Судья: Нюберг (Швеция).

31 марта. Любляна. Стадион «Стожице».

Хорватия U21 — Англия U21 — 1:2 (0:1)

Голы: Эзе, 12 — с пенальти (0:1). Джонс, 74 (0:2). Брадарич, 90+1 (1:2).

Хорватия U21: Котарски, Брадарич, Вушкович, Моро, Иванушец, Шверко (Дивкович, 86), Бистрович (Маер, 76), Франьич, Бабец (Жапер, 65), Визингер (Муса, 86), Шпикич (Чолина, 64).

Англия U21: Рамсдейл, Келли, Уилмот, Танганга, Ааронс, Эзе, Джонс, Макнейл (С.Сессеньон, 89), Скипп, Галлахер (Кантуэлл, 72), Нкетиа (Брюстер, 71).

Предупреждения: Иванушец, 12. Келли, 45. Брадарич, 45+3. Джонс, 48. Шпикич, 62. Танганга, 85. Жапер, 87. Скипп, 90.

Судья: Осмерс (Германия).

31 марта. Копер. Стадион «Бонифика».