Определились все участники молодежного чемпионата Евро-2021
Сборная Исландии стала последней участницей финальной части молодежного чемпионата Европы 2021 года.
Исландии была присуждена техническая победа со счетом 3:0 в матче с Арменией, в результате чего она стала последней участницей турнира как одна из пяти лучших команд, занявших вторые места в группах.
Полностью список участников финальной части Евро-2021 выглядит следующим образом: Англия, Венгрия, Германия, Дания, Испания, Италия, Голландия, Португалия, Россия, Румыния, Словения, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Исландия.
Жеребьевка финальной стадии чемпионата Европы пройдет 10 декабря. Матчи группового этапа пройдут с 24 по 31 марта. Победители групп и обладатели вторых мест выйдут в плей-офф, который будет разыгран с 31 мая по 6 июня.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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