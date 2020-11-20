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Определились все участники молодежного чемпионата Евро-2021

21:43
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Сборная Исландии стала последней участницей финальной части молодежного чемпионата Европы 2021 года.

Исландии была присуждена техническая победа со счетом 3:0 в матче с Арменией, в результате чего она стала последней участницей турнира как одна из пяти лучших команд, занявших вторые места в группах.

Полностью список участников финальной части Евро-2021 выглядит следующим образом: Англия, Венгрия, Германия, Дания, Испания, Италия, Голландия, Португалия, Россия, Румыния, Словения, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Исландия.

Жеребьевка финальной стадии чемпионата Европы пройдет 10 декабря. Матчи группового этапа пройдут с 24 по 31 марта. Победители групп и обладатели вторых мест выйдут в плей-офф, который будет разыгран с 31 мая по 6 июня.

Молодежные сборные: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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