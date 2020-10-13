Бывший тренер молодежной сборной России Николай Писарев прокомментировал «СЭ» выход молодежки на Евро-2021.

— Все компоненты совпали — и сильное поколение, и тренерский штаб, и отношение РФС, — сказал Писарев «СЭ». — Повезло с группой, сама команда очень сильная. Все футболисты этого созыва имеют игровую практику, почти все на ведущих ролях в своих клубах. Это огромный плюс.

— Какой результат на Евро можно будет считать успешным?

— Евро впервые проходит по формуле в два этапа. Выходить из группы обязательно, иначе попадать на Евро было бессмысленно. Но пандемия вносит свои коррективы. Трудно что-то спрогнозировать.

— Кто больше всего прибавил из футболистов за время этого отбора?

— Все футболисты на виду, каждый тур выходят на поле и прибавляют. Есть, конечно, футболисты, которые остановились в развитии — Игнатьев, Шапи, Чалов, от которых ждали большего прогресса. Но есть те, которые заметно растут — Лесовой, Кучаев, Обляков, Евгеньев, Дивеев. В целом больше футболистов прогрессирует, нежели разочаровывают. Сейчас не время оценок — сейчас надо порадоваться за ребят и за наш футбол. Не каждый отбор мы всё-таки проходим.

— Из вашего состава 2013 года только 4 человека играют в первой сборной. Какие перспективы у нынешней молодежи?

— Сейчас их четверо, задействовано было больше. Вопрос перехода из молодежной сборной в национальную непредсказуем. Будем надеяться, что после большое количество футболистов дорастут до национальной сборной. В 2013 году у нас в группе были испанцы, которые выиграли в итоге Евро. Сейчас они почти все в основе взрослой сборной.

— В национальной сборной есть лидер — Артем Дзюба. Есть ли свой Дзюба в молодежке?

— Молодежь сильна командой. Вратарская позиция сильна, защитники, костяк середины сборной, нападющие вариативные есть — молодежка вариативна в плане выбора футболистов. На каждое место есть по два равноценных футболистов. Выборка даже посильнее, чем у национальной сборной. У нас очень большое количество подходящих подходящих по возрасту футболистов на каждую позицию. (Константин Колмаков)