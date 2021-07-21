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«Облили Мутко из канистры». Чемпион Европы-2006 среди юношей вспомнил, что творилось после финала

17:16
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Арбитр Ян Бобровский в интервью «СЭ» рассказал о том, как выиграл юношеский чемпионат Европы в 2006 году в составе команды под руководством Игоря Колыванова.

Ян&nbsp;Бобровский.«В «Невском экспрессе» ехал вместе с депутатом. Он погиб». Чемпион Европы среди юношей скоро будет судьей РПЛ

— С кем из того состава все еще на связи?

— С Сашей Сапетой. Недавно виделись в Москве с Сашей Прудниковым. С другими футболистами иногда видимся перед играми, тепло приветствуем друг друга. Но если говорить о тех, с кем созваниваемся, — то Прудников и Сапета.

— А с Колывановым общаетесь?

— Поздравляем друг друга с днем рождения. Если видимся, то всегда теплая встреча.

— Удивлены, что он не востребован в последнее время?

— Честно говоря, да. Его «Торпедо» показывало очень хороший футбол, он неплохо работал в «Уфе». Даже не знаю, в чем причины. Но желаю ему только успехов.

—  Тогда же еще руководителем РФС был Виталий Мутко. Как он вас поздравил?

— Он был очень рад, прилетел на финал в Люксембург. После победы мы его еще облили из пятилитровой канистры с изотоником, хотя Виталий Леонтьевич был в красивом костюме. Но, думаю, он тоже радовался вместе с нами. А еще после финала мы все поехали в консульство Люксембурга, где хором спели гимн России.

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Гоша Чернов все материалы автора

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