«Облили Мутко из канистры». Чемпион Европы-2006 среди юношей вспомнил, что творилось после финала
Арбитр Ян Бобровский в интервью «СЭ» рассказал о том, как выиграл юношеский чемпионат Европы в 2006 году в составе команды под руководством Игоря Колыванова.
— С кем из того состава все еще на связи?
— С Сашей Сапетой. Недавно виделись в Москве с Сашей Прудниковым. С другими футболистами иногда видимся перед играми, тепло приветствуем друг друга. Но если говорить о тех, с кем созваниваемся, — то Прудников и Сапета.
— А с Колывановым общаетесь?
— Поздравляем друг друга с днем рождения. Если видимся, то всегда теплая встреча.
— Удивлены, что он не востребован в последнее время?
— Честно говоря, да. Его «Торпедо» показывало очень хороший футбол, он неплохо работал в «Уфе». Даже не знаю, в чем причины. Но желаю ему только успехов.
— Тогда же еще руководителем РФС был Виталий Мутко. Как он вас поздравил?
— Он был очень рад, прилетел на финал в Люксембург. После победы мы его еще облили из пятилитровой канистры с изотоником, хотя Виталий Леонтьевич был в красивом костюме. Но, думаю, он тоже радовался вместе с нами. А еще после финала мы все поехали в консульство Люксембурга, где хором спели гимн России.
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