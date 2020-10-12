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«О поражении даже и речи идти не может». Евгений Бушманов — о предстоящем матче молодежной сборной России

15:22
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Футбольный эксперт Евгений Бушманов в беседе с «СЭ» оценил перспективы молодежной сборной России в матче отборочного турнира Евро-2021 против Латвии.

«Нужно просто выходить и играть в свою силу, тогда все будет хорошо. Понятно, что мы фавориты и мы сильнее. Менять стиль игры не нужно. Нужно играть в свой футбол, активный футбол первым номером. Ротация в таком важном матче неуместна, должны играть сильнейшие и должны обыгрывать». (Кристина Врабий)

Молодежные сборные: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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