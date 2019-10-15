Никита Калугин: «Выходили на Эстонию с мыслью о крупной победе»

Защитник молодежной сборной России Никита Калугин признался, что хотел крупно обыграть Эстонию (5:0) в гостевом матче отборочного турнира чемпионата Европы-2021.

— Сегодня я забил первый гол за молодежку и отдал первую результативную передачу, — заявил Калугин в интервью РФС ТВ. — Положительные эмоции, рад, что мы выиграли. Когда играешь с такими соперниками, важно сохранять предельную мотивацию. Все ребята молодцы, все здорово настроились на Эстонию.

Мы выходили на матч с мыслью о крупной победе. Нам важно набирать очки плюс делать разницу.

Победа Польши над Сербией в параллельном матче не ухудшила нам настроение. Мы, если честно, вообще не обращаем на это внимания. У нас с ними впереди очная встреча, шансы будут, все будет хорошо, не сомневаюсь даже.

Гол посвящаю родителям, потому что они за мной следят, смотрят. Они — моя поддержка во всех ситуациях. Мама, папа, гол посвящаю вам!