Нигерия обыграла Саудовскую Аравию на молодежном ЧМ

Сборная Нигерии выиграла у Саудовской Аравии в матче 2-го тура молодежного чемпионата мира — 3:2. Нигерийцы набрали первые 3 очка на турнире и идуте на 3-й строчке в группе F. Саудиты — последние с двумя поражениями.

В другой встрече сборная ЮАР разгромила Новую Каледонию — 5:0. Южноафриканцы набрали 3 очка и обошли Францию в группе E.

Чемпионат мира

Сборные до 20 лет

Нигерия — Саудовская Аравия — 3:2 (2:1)

ЮАР — Новая Каледония — 5:0 (3:0)