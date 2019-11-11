Наиль Умяров: «Я самый младший в молодежке? Никто на это не смотрит»

Полузащитник «Спартака» и молодежной сборной России Наиль Умяров прокомментировал подготовку к отборочным матчам Евро-2021 с командами Латвии и Сербии.

— Как здоровье? Вы пришли со льдом на ноге.

— Да нет, все отлично. Просто после тренировки небольшой ушиб, все отлично.

— Раньше для предыдущих молодежек было характерно недооценивать таких соперников как Латвия. Такой проблемы сейчас не будет?

— Нет, для нашей сборной такое невозможно. Потому что все сюда приезжают с горящими глазами, все хотят побеждать. Атмосфера позитивная, недооценки точно не будет.

— Можно ли оценить шансы на выход дальше? Поляки немного оторвались.

— Оценивать сейчас еще неправильно, все зависит только от нас — от того, что мы будем делать на поле, все в наших руках. Постараемся приложить все усилия, чтобы выйти на Евро.

— Не чувствуете дополнительного давления на молодежку? Все-таки у нас такое поколение подобралось — вы, игроки ЦСКА, «Краснодара», Ломовицкий...

— Нужно понимать, что в футбол играют не футболисты, а команды. Это самое главное. Из всех предыдущих созывов можно сделать такой вывод. Нам необходимо сплотиться как коллективу и как команде. Все играют отдельно в клубах, это совсем другое. Поэтому надо приложить все силы.

— А как происходит процесс сплочения?

— Все рады друг друга видеть, когда собираются здесь. Долго не виделись. С этим у нас все отлично, нам нужно только играть.

— Почему сейчас столько молодежи в топ-клубах? Мощное поколение?

— Сложно ответить, думаю это все в совокупности. И шанс какой-то представился нам, кому-то по позициям легче себя проявить.

— Как чувствуете себя в молодежке, будучи самым молодым?

— Тут еще Степанов был 2000-го года, сейчас — да. Я бы не сказал, что чем-то сильно отличаюсь от других, стараюсь быть в коллективе на равных. Тут нет такого, что кто-то младше, кто-то старше.

— То есть мячи не таскаете?

— (смеется). Нет, но помогать вне зависимости от возраста стараюсь, это более человеческие качества.

— Сегодня на тренировке было много дурачеств...

— Каких дурачеств? Не особо помню такого. Вчера — да, была легкая тренировка, но на следующий день после игр так бывает всегда. Сегодня была уже серьезная тренировка, все были полностью сконцентрированы, никаких, как вы выразись, дурачеств.

— Даже на выездных матчах за вас более много людей. Как вам?

— На самом деле атмосфера — просто топ, сказать здесь больше нечего. И в Екатеринбурге, и в Мордовии наши болельщики сделали игру, можно сказать. Очень приятно приезжать в такие города и чувствовать поддержку. Хочется после такого и жить, и играть.

— Черчесов ставит грандиозные задачи — побеждать на Евро, например. Какие задачи ставят вам?

— У нас вообще все очень амбициозные ребята. Хотелось бы показать себя на чемпионате Европы и в дальнейшем тоже. Но все постепенно, нужно пройти этот этап, отобраться на Евро и дальше уже будет видно. Что касается меня... нужно победить в этих матчах в сборной, вернуться в клуб и взять со «Спартаком» как можно больше очков в чемпионате. Побеждать в каждом матче. (Александр Рогулев)