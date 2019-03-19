Наиль Умяров: "В сборной индивидуально сильные игроки"

Полузащитник и капитан юношеской сборной России Наиль Умяров на пресс-конференции перед стартом элитного раунда чемпионата Европы-2019 U-19 заявил, что в сборной собраны индивидуально сильные игроки, которые способны побороться за выход в финальную стадию, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина Потапова.



– Очень приятно, что мы проводим матчи здесь, в Краснодаре, – отметил Умяров. – Мы постараемся приложить максимум усилий, чтобы выйти на Евро и сыграть там.



– Как оцените потенциал сборной?



– У нас очень сильная команда, индивидуально сильные игроки. В таких соревнованиях очень важно сплотиться, быть вместе. Индивидуальность каждого помогает команде. Надо быть вместе и все получится у нас, это самое главное.



