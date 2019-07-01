Надаль поздравил молодежную сборную Испании с победой на чемпионате Европы

Испанский теннисист Рафаэль Надаль поздравил молодежную сборную Испанию с пятым по счету титулом чемпионов Европы в своем официальном Twitter.
– Поздравляю испанскую команду с титулом! Поздравляю чемпионов! – написал теннисист.
Сборная Испании в финале молодежного чемпионата Европы обыграла команду Германии (2:1), взяв реванш за поражение двухгодичной давности. Эта победа стала для испанцев пятой в истории.
Enhorabuena la selección española 🇪🇸Sub 21 por el título. Felicidades campeones! #EurocopaSub21 @rfef– Rafa Nadal (@RafaelNadal) July 1, 2019