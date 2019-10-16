Полузащитник молодежной сборной России Константин Кучаев — о матче с командой Эстонии (5:0) в отборочном турнире чемпионата Европы-2021.

— В игре с Эстонией мы сделали то, что и должны были: одержали уверенную победу и набрали три очка, — цитируют Кучаева «РИА Новости». — Что касается матча с поляками, то тут все получилось немного сложнее. Понимали, что у них хорошая команда, серьезно готовились и настраивались. В принципе, по игре не сказал бы, что мы в чем-то уступали. Но счет до последних минут был неприятный. К счастью, удалось отыграться и свести встречу к ничьей.

В составе победителей отличились Федор Чалов, Максим Глушенков, Данил Глебов, Данил Круговой и Никита Калугин. Россия набрала восемь очков и занимает второе место в турнирной таблице. Лидирует Польша, у которой на два очка больше.