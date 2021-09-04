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«Мы их в хоккей обыграем, наверное». Реакция болельщиков на крупное поражение российской молодежки от Испании

11:15
Константин Марадишвили (справа) против Брайана Хиля. Фото https://vk.com/teamrussia_u21
Константин Марадишвили (справа) против Брайана Хиля. Фото https://vk.com/teamrussia_u21
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Болельщики отреагировали на поражение молодежной сборной России от Испании (1:4) в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2023.

Россияне уступили испанцам в первом туре группы С, в которой также выступают Мальта, Словакия, Литва и Северная Ирландия. Единственный гол россиян в игре с Испанией на счету Гамида Агаларова, у испанцев по два мяча забили Фер Ниньо и Ереми Пино.

shutnik78: «Ну мы их в хоккей обыграем... Наверное... Ну не футбольная мы страна. Пока у нас в футбольные школы набирают детей и выставляют играть в основу не по таланту, а по кошельку родителей, сдвига в лучшую сторону не будет. Крепитесь».

Владислав2: «Четыре банки поймали, но к ребятам ни каких упреков. Красотень. Вы им еще ЗМС дайте. За самоотверженность».

Упертый русский: «Не понимаю истерики в комментариях. Кто вам сказал, что наша молодежка должна выигрывать у Испании? На сегодня, на настоящий момент развития нашего футбола? Испания — топ-сборная в футболе, у них условия для игры 365 дней в году, у них прекрасные базы, тренеры, выстроен футбольный бизнес и пр. Мы же сейчас в футболе — страна третьего сорта, это очевидно. Нам бы Кипр с Мальтой грохнуть — уже будет хорошо. В регби, к примеру, никто же не требует, чтобы мы рвали Францию с Англией и Австралией, здравомыслящих, имею ввиду? Потому никакой сенсации, никаких вопросов к футболистам и тренерам — мы просто на данный момент слабее. Надо работать — факт. По поводу завышенных окладов наших футболистов давно все понятно, потолок окладов уже давно перезрел».

Игорь Кузовой: «Вот и наше будущее...короче беспроглядная тьма и болото».

kasper29f: «А что удивительного? Когда я занимался футболом, на тренировках отрабатывали пас. В играх любое творчество (кроме нападающего) — сразу в запас, чтобы посмотрел со стороны, как надо проще играть (удар вперед, потом борьба). Тупо на физике играли».

VVE: «В детстве закладывается техника, культура работы с мячом. Судя по всему, у нас во всех ДЮСШ до 15 лет тренируют без мяча. Наши — просто буратины по сравнению с испанцами».

echo2011: «Как только напротив крепкая европейская команда, так Россия выглядит футбольным карликом».

Аза Цахоева: «Дети лимита. Вот такой контрафакт выпускают наши футбольные академии, в которые устраивают по блату. Простому сельскому парню без бабок и связей туда не попасть, а бездарей берут пачками, потому что их родители проплачивают».

Опять забаненный: «Не в лимите дело, а в подготовке игроков. Пока у нас не будут готовить игроков в школах так же, как в Испании, Франции, Нидерландах, и т.д. — толку не будет. Прорываться наверх будут только «вопреки» и только самородки».

Gfdtk Gfdtk: «Хоть разок Россия обыграла бы Испанию 4-1... При таких результатах, как сейчас, удивляюсь, как футбол в РФ занимает лидирующее место по полярности. Будут игроки талантливые — может выиграет что... А пока мы массовка. Я уже не жду ничего и не требую. Смирился и принял как есть».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа H
Кипр
Россия

П2

38%

1.40

Ф2 (-1)

22%

1.62

ТБ 2.5

18%

2.03
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа H
Словакия
Хорватия

П2

29%

1.96

1X

17%

1.90

Обе забьют - да

15%

2.06
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа D
Украина
Франция

П2

33%

1.63

ТБ 2.0

21%

1.58

Ф1 (+1)

16%

1.76

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Иван Торопцев все материалы автора

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