«Мы идем от матча к матчу». Ломовицкий — о встрече с молодежной сборной Эстонии
Полузащитник «Арсенала» и молодежной сборной России Александр Ломовицкий поделился ожиданиями от матча квалификации на Евро-2021 против Эстонии.
«Мы идем от матча к матчу. Сейчас не все зависит от нас, но будем стараться победить, а дальше уже, как получится. Какой настрой после победы в первом круге над Эстонией 5:0? Не надо расслабляться», — сказал Ломовицкий в эфире телеканала «Матч ТВ».
Сам полузащитник пропускает данный матч из-за дисквалификации.
Матч Россия — Эстония пройдет в пятницу, 9 октября, начало игры — в 18.00 (мск).
Детальнее о раскладах в группе можно прочесть здесь.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.