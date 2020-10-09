Полузащитник «Арсенала» и молодежной сборной России Александр Ломовицкий поделился ожиданиями от матча квалификации на Евро-2021 против Эстонии.

«Мы идем от матча к матчу. Сейчас не все зависит от нас, но будем стараться победить, а дальше уже, как получится. Какой настрой после победы в первом круге над Эстонией 5:0? Не надо расслабляться», — сказал Ломовицкий в эфире телеканала «Матч ТВ».

Сам полузащитник пропускает данный матч из-за дисквалификации.

Матч Россия — Эстония пройдет в пятницу, 9 октября, начало игры — в 18.00 (мск).

Детальнее о раскладах в группе можно прочесть здесь.