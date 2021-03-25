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Молодежный Евро-2021: Тикнизян увеличил преимущество россиян в матче с исландцами. Видео

20:44
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Полузащитник ЦСКА и молодежной сборной России Наяир Тикнизян на 42-й минуте матча 1-го тура группового турнира чемпионата Европы против Исландии увеличил преимущество российской команды.

Тикнизян получил передачу на левом фланге, ворвался в штрафную площадь и аккуратно перебросил голкипера.

Ранее на 31-й минуте Федор Чалов с пенальти забил первый мяч.

«СЭ» ведет прямую онлайн-трансляцию матча Россия — Исландия.

Молодежные сборные: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Россия на Евро-2021: молодежный чемпионат Европы по футболу, финальный турнир




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