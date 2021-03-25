Молодежный Евро-2021: Тикнизян увеличил преимущество россиян в матче с исландцами. Видео
20:44
Полузащитник ЦСКА и молодежной сборной России Наяир Тикнизян на 42-й минуте матча 1-го тура группового турнира чемпионата Европы против Исландии увеличил преимущество российской команды.
Тикнизян получил передачу на левом фланге, ворвался в штрафную площадь и аккуратно перебросил голкипера.
Ранее на 31-й минуте Федор Чалов с пенальти забил первый мяч.
«СЭ» ведет прямую онлайн-трансляцию матча Россия — Исландия.
Армейская связка сработала идеально, и Тикнизян в касание перекинул кипера Исландии ?— Матч ТВ (@MatchTV) March 25, 2021
Так наши парни забили второй гол:https://t.co/ApMcQz8xpa pic.twitter.com/uhqLjYBx2B
14
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю
Загрузка...