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Молодежная сборная сыграет с Болгарией на «Арене Химки»

7 июля 2020, 17:33

Российский футбольный союз (РФС) на официальном сайте объявил, что 4 сентября молодежная сборная России проведет матч отборочного турнира чемпионата Европы-2021 с командой Болгарии на стадионе «Арена Химки» в Химках. Время начала встречи определится позднее.

Сборная России под руководством Михаила Галактионова занимает первое место в пятой отборочной группе квалификационного турнира Евро-2021. В шести матчах команда набрала 14 очков.

В начале отборочного цикла мы выбрали определенную идеологию, которой планировали следовать и дальше, но и жизнь, и коронавирус внесли определенные изменения, — сказал Михаил Галактионов. — Из соображений безопасности участников матча руководством РФС было принято решение сыграть встречу отборочного цикла молодёжного чемпионата Европы против сборной Болгарии 4 сентября на стадионе «Арене-Химки». Он расположен рядом с базой в Новогорске, где мы планируем проводить традиционный сбор. Поскольку настоит пора решающих матчей, то теперь все нюансы выйдут на первый план.

Дополнительная информация:

https://www.rfs.ru/news/211897

Молодежные сборные: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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