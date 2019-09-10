Молодежная сборная России забила Болгарии, но гол отменили. Почему?
22:01
Молодежная сборная России забила гол в ворота Болгарии в матче отборочного турнира Евро-2021, но мяч не был засчитан. Иван Обляков на 53-й минуте навесил со штрафного, после чего Игорь Дивеев на добивании поразил сетку ворот.
Судья не засчитал гол, усмотрев нападение на голкипера соперников Даниела Наумова. Однако вратарь столкнулся с защитником своей команды.
И почему отменили гол российской молодежки? pic.twitter.com/cpwJpja7je— СЭ Футбол (@se_football) September 10, 2019