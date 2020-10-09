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Молодежная сборная России забила 2 гола Эстонии за 5 минут

18:16

Молодежная сборная России забила два мяча Эстонии в матче отборочного турнира Евро-2021. На 8-й минуте свои ворота поразил Магнус Вилотта.

Через пять минут сработала армейская связка: Константин Кучаев забил с передачи Ивана Облякова.

Россия U21 — Эстония U21

Молодежные сборные: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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