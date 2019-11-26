Молодежная сборная России выступит на Кубке ФНЛ-2020

Молодежная сборная России среди игроков в возрасте до 20 лет впервые примет участие в Кубке ФНЛ, который пройдет в феврале на Кипре, информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу лиги.

Традиционный турнир, проходящий в межсезонье, состоится в кипрском Пафосе с 14 по 27 февраля. В девятом по счету розыгрыше примут участие восемь команд Олимп — ФНЛ: лидер турнира «Ротор», «Химки», «Чертаново», «Енисей», «Факел», «Томь», «Шинник», «Мордовия». Из премьер-лиги сыграют «Тамбов» и «Крылья Советов», из Олимп — Профессиональной футбольной лиги — «Родина», СКА и «Камаз», также приглашена принимавшая участие в двух последних турнирах «Рига» (Латвия).

Кубок ФНЛ состоится в 10-й раз, он проводится с 2012 года. Наибольшее количество побед одержал «Урал» (2012, 2013, 2018).