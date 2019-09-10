Молодежная сборная России сыграла вничью с Болгарией в матче отборочного турнира Евро-2021.

На 53-й минуте арбитр не засчитал гол россиян. Иван Обляков навесил со штрафного, после чего Игорь Дивеев на добивании поразил сетку ворот. Судья не засчитал гол, усмотрев нападение на голкипера соперников Даниела Наумова. Однако вратарь, судя по всему, столкнулся с защитником своей команды.

И почему отменили гол российской молодежки? pic.twitter.com/cpwJpja7je — СЭ Футбол (@se_football) September 10, 2019

В концовке встречи Иван Игнатьев, заменивший Федора Чалова, был удален с поля.

В таблице группы 5 россияне с 4 очками занимают третье место после двух туров. В финальную стадию Евро попадут победители групп и шесть лучших команд из занявших вторые места.

Чемпионат Европы

Молодежные команды

Отборочный турнир

Группа 5

Болгария — Россия — 0:0

Болгария: Наумов, Турицов, Христов, Петков, Митков, Юруков (Янков, 90+2), Котев, Крастев, Иванов (Михайлов, 84), Минчев (Антов, 46), Йорданов (Димитров, 62).

Россия: Максименко, Рассказов, Дивеев, Евгеньев, Калугин, Степанов, Ломовицкий (Грулев, 90), Умяров, Обляков, Кучаев (Лесовой, 46), Чалов (Игнатьев, 64).

Предупреждения: Чалов, 31. Христов, 37. Рассказов, 58. Ломовицкий, 61. Калугин, 90+3.

Удаление: Игнатьев, 87.

Судья: Шнидер (Швейцария).

10 сентября. София. Стадион «Славия».