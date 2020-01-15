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Молодежная сборная России сыграет товарищеские матчи с Северной Ирландией и Венгрией

14:58
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Молодежная сборная России определилась с соперниками по товарищеским матчам, сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу РФС.

С 23 по 31 марта подопечные Михаила Галактионова проведут сбор в испанской Марбелье. 26 марта команда сыграет с Северной Ирландией, 30 марта — с Венгрией.

Сборная России возглавляет отборочную группу квалификации Евро-2021, в которой выступают Польша, Болгария, Сербия, Эстония и Латвия.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20200115/1563442967.html

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