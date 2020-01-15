Молодежная сборная России сыграет товарищеские матчи с Северной Ирландией и Венгрией
14:58
Молодежная сборная России определилась с соперниками по товарищеским матчам, сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу РФС.
С 23 по 31 марта подопечные Михаила Галактионова проведут сбор в испанской Марбелье. 26 марта команда сыграет с Северной Ирландией, 30 марта — с Венгрией.
Сборная России возглавляет отборочную группу квалификации Евро-2021, в которой выступают Польша, Болгария, Сербия, Эстония и Латвия.
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