Молодежная сборная России сыграет с эстонцами в Химках в отборочном матче Евро-2021

Молодежная сборная России проведет домашний матч предпоследнего, девятого тура отборочного турнира к чемпионату Европы 2021 года с командой Эстонии на «Арене Химки», сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

Встреча запланирована на 9 октября, начало — 18.00 (мск).

Сборная России выступает в группе 5 с командами Болгарии, Латвии, Польши, Сербии и Эстонии. Россияне провели восемь матчей и занимают первое место в группе, набрав 17 очков, у идущих вторыми поляков на одну игру меньше и 16 очков в активе.

В финальную часть чемпионата Европы, которая пройдет в Венгрии и Словении, выйдут победители групп и пять лучших вторых команд в девяти группах.