Молодежная сборная России разгромила Латвию и гарантировала себе путевку на Евро-2021

Молодежная сборная России одержала разгромную победу в отборочном матче Евро-2021 против Латвии. Россияне на выезде забили четыре мяча в ворота соперников — 4:1.

В составе российской команды отличились Константин Кучаев, Роман Евгеньев, Даниил Лесовой и Александр Ломовицкий.

Эта победа позволила сборной России гарантировать себе выход в финальный этап молодежного чемпионата Европы. Россияне набрали 23 очка и стали недосягаемы для конкурентов, закрепив за собой первое место.

Финал молодежного чемпионата Европы-2021 состоится в Словении и Венгрии. В нем примут участие 16 команд. Групповой этап пройдет с 24 по 31 марта. Плей-офф запланирован на 31 мая. Финальная встреча состоится 6 июня в Любляне.

Лучшим результатом молодежной команды России на чемпионатах Европы является выход в четвертьфинал в 1994 и 1998 годах. После этого российская сборная только однажды сумела пробиться в финальную часть турнира. Произошло это в 2013 году. Правда, тогда россияне проиграли все матчи группового этапа и не смогли выйти в плей-офф соревнований.

Чемпионат Европы U21

Группа 5

Латвия U21 — Россия U21 — 1:4 (0:1)

Голы: Кучаев, 28 (0:1). Евгеньев, 51 (0:2). Лесовой, 55 (0:3). Ломовицкий, 85 (0:4). Лузиньш, 90+4 (1:4).

Латвия U21: Пуриньш, Балодис, Бирка, Минкевичс, Озолишьш, Савельев, Зеленков (Варславанс, 58), Гринбергс (Дашкевич, 58. Кипстс, 83), Соловейчик, Тонишев (Лузиньш, 83), Кокинс (Скопенко, 74).

Россия U21: Максименко, Евгеньев, Маслов, Лесовой (Уткин, 65), Глебов (Игнатьев, 81), Голубев, Кучаев (Ломовицкий, 65), Грулев (Макаров, 81), Обляков, Тикнизян, Чалов (Сулейманов, 68).

Предупреждения: Соловейчик, 7. Голубев, 16. Озолишьш, 25. Обляков, 47. Ломовицкий, 70.

Судья: Тараев (Эстония).

13 октября. Рига. Стадион «Сконто».