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Молодежная сборная России провела первую тренировку в Венгрии накануне старта Евро-2021

12:56
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Молодежная сборная России провела первую тренировку в Венгрии накануне старта Евро-2021, сообщает официальный сайт РФС 22 марта.

Тренировка продлилась чуть более полутора часов. После легкой разминки футболисты отработали различные упражнения, а затем, поделившись на две команды, прошло моделирование действий с учетом специфики игры ближайшего соперника подопечных Михаила Галактионова — сборной Исландии.

Сборная России проведет игры группового турнира в Венгрии. Первый матч против команды Исландии состоится 25 марта в Дьере. Также россияне встретятся с командами Франции (28 марта, Сомбатхей) и Дании (31 марта, Сомбатхей).

Дополнительная информация:

https://rfs.ru/news/213309

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Материалы сюжета: Россия на Евро-2021: молодежный чемпионат Европы по футболу, финальный турнир




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