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Сегодня, 19:27

Молодежная сборная России проведет мини-турне в Бразилии в ноябре

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Молодежная сборная России проведет турне в Бразилии в ноябре, сообщает пресс-служба РФС.

Команда проведет сбор в Рио-де-Жанейро с 9 по 19 ноября. В этот период сборная сыграет с молодежными командами «Флуминенсе» (14 ноября) и «Ботафого» (16 ноября), а также с основной командой «Сан-Кристована» (18 ноября).

В октябре молодежная сборная России провела два матча против молодежной сборной Китая и одержала две победы — 6:0 и 1:0.

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