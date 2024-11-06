Молодежная сборная России проведет мини-турне в Бразилии в ноябре

Молодежная сборная России проведет турне в Бразилии в ноябре, сообщает пресс-служба РФС.

Команда проведет сбор в Рио-де-Жанейро с 9 по 19 ноября. В этот период сборная сыграет с молодежными командами «Флуминенсе» (14 ноября) и «Ботафого» (16 ноября), а также с основной командой «Сан-Кристована» (18 ноября).

В октябре молодежная сборная России провела два матча против молодежной сборной Китая и одержала две победы — 6:0 и 1:0.