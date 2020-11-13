Молодежная сборная России проиграла Венгрии в товарищеском матче
Молодежная сборная России провела товарищеский матч с командой Венгрии. Россияне уступили со счетом 0:2. Игра прошла в венгерском городе Секешфехервар.
Решающий гол венгры забили с пенальти. Одиннадцатиметровый был назначен за игру в своей штрафной защитника Алексея Татаева.
Товарищеские матчи
Венгрия U21 — Россия U21 — 2:0 (0:0)
Голы: Сендреи, 52 — с пенальти (1:0). Киш, 90 (2:0).
Россия U21: Максименко, Татаев, Маслов, Степанов (Рыбчинский, 63), Ломовицкий (Бакаев, 63), Голубев, Куликов (Ненахов, 46), Тикнизян, Макаров (Игнатов, 63), Глебов, Игнатьев.
Предупреждения: Татаев, 51. Маслов, 53. Бакаев, 79.
Судья: Маргефка (Словакия).
13 ноября. Секешфехервар. Стадион «Шоштои».
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