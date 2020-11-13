Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Молодежные сборные

Молодежная сборная России проиграла Венгрии в товарищеском матче

13 ноября 2020, 23:51
Теги:

Молодежная сборная России провела товарищеский матч с командой Венгрии. Россияне уступили со счетом 0:2. Игра прошла в венгерском городе Секешфехервар.

Решающий гол венгры забили с пенальти. Одиннадцатиметровый был назначен за игру в своей штрафной защитника Алексея Татаева.

Товарищеские матчи

Венгрия U21 — Россия U21 — 2:0 (0:0)

Голы: Сендреи, 52 — с пенальти (1:0). Киш, 90 (2:0).

Россия U21: Максименко, Татаев, Маслов, Степанов (Рыбчинский, 63), Ломовицкий (Бакаев, 63), Голубев, Куликов (Ненахов, 46), Тикнизян, Макаров (Игнатов, 63), Глебов, Игнатьев.

Предупреждения: Татаев, 51. Маслов, 53. Бакаев, 79.

Судья: Маргефка (Словакия).

13 ноября. Секешфехервар. Стадион «Шоштои».

Молодежные сборные: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
4
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир