Молодежная сборная России проиграла Польше в матче отбора Евро-2021

Молодежная сборная России проиграла Польше (0:1) в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2021. Игра прошла в городе Лодзь.

Единственный гол на 61-й минуте встречи забил полузащитник сборной Польши Патрик Дзичек.

Сборная России с 17 очками после 8 игр занимает первое место в турнирной таблице своей группы. Польша — вторая с 16 очками после 7 матчей.

Чемпионат Европы U21

Группа 5

Польша U21 — Россия U21 — 1:0 (0:0)

Гол: Дзичек, 61.

Польша U21: Маецки, Гумны, Фила, Кивер, Пухач (Плахета, 73), Пентковски, Дзичек, Богуш (Слиш, 78), Маковски, Клималя, Листковски (Каминьски, 46).

Россия U21: Сафонов, Рассказов, Круговой, Евгеньев, Маслов, Ломовицкий (Лесовой, 67), Кучаев (Уткин, 57), Обляков, Глушенков (Сулейманов, 46), Умяров (Глебов, 68), Игнатьев.

Предупреждения: Умяров, 45. Ломовицкий, 59. Гумны, 72. Клималя, 86. Фила, 88. Круговой, 90.

Судья: Клэнси (Шотландия).

8 сентября. Лодзь. Стадион «Видзев».