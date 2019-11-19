Молодежная сборная России победила Сербию в отборе Евро-2021
Молодежная сборная России в матче отборочного турнира Евро-2021 обыграла команду Сербии со счетом 2:0. Игра прошла в сербском городе Ниш.
Голы забили Федор Чалов (ЦСКА) и Магомед-Шапи Сулейманов («Краснодар»).
Сборная России лидирует в группе 5. У подопечных Михаила Галактионова четыре победы и две ничьи (14 очков). Первое место дает право напрямую выйти в финальную стадию чемпионата Европы.
На втором месте идет Польша, Сербия — четвертая.
Чемпионат Европы U21
Группа 5
Сербия — Россия — 0:2 (0:2)
Голы: Чалов, 8 (0:1). Сулейманов, 44 (0:2).
Сербия: М.Илич, Маркович, Веселинович (Видосавлевич, 72), Машович, И.Илич, Л.Илич, Н.Петрович (Бирманчевич, 46), Нишич, Ступаревич (Чумич, 62), Йовелич, Аджич (Тедич, 72).
Россия: Сафонов, Рассказов, Дивеев, Евгеньев, Лысов, Умяров, Кучаев (Глебов, 65), Обляков, Сулейманов (Глушенков, 84), Чалов (Игнатьев, 72), Ломовицкий (Грулев, 84).
Предупреждения: Ломовицкий, 16. Н.Петрович, 37. Машович, 54.
Судья: Мартинес Мунуэра (Испания).
19 ноября. Ниш. Стадион «Чаир».
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/inter/national/eurotwentyone/2019-2021/qgroups/