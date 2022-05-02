Молодежная сборная России не выступит на Евро-2023

Молодежная сборная России отстранена от выступлений на Евро-2023, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз УЕФА.

Молодежная сборная России не проведет четыре заключительных матча отборочного турнира чемпионата Европы.

Российская команда занимала второе место с 15 очками после шести игр в группе с испанцами (21 очко, 8 игр), словаками (12, 8), мальтийцами (7, 6), литовцами (8, 6) и североирландцами (7, 6).

Также пресс-службой было отмечено, что юношеская сборная России не будет принимать участия в международных соревнованиях.