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Сегодня, 20:24

Молодежная сборная России не выступит на Евро-2023

Иван Шитик
Корреспондент
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Молодежная сборная России отстранена от выступлений на Евро-2023, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз УЕФА.

Молодежная сборная России не проведет четыре заключительных матча отборочного турнира чемпионата Европы.

Российская команда занимала второе место с 15 очками после шести игр в группе с испанцами (21 очко, 8 игр), словаками (12, 8), мальтийцами (7, 6), литовцами (8, 6) и североирландцами (7, 6).

Также пресс-службой было отмечено, что юношеская сборная России не будет принимать участия в международных соревнованиях.

Источник: https://tass.ru/sport/14535795
Молодежная сборная России по футболу
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