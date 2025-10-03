Семь игроков впервые вызваны в молодежную сборную России

Старший тренер молодежной сборной России Иван Шабаров определил итоговый состав команды на октябрьский учебно-тренировочный сбор и два гостевых матча со сборной Белоруссии 10 и 13 октября.

Как информирует пресс-служба РФС, в итоговый состав команды вошли 25 игроков:

вратари Даниил Веселов («Локомотив»), Александр Дегтев («Сочи»), Курбан Расулов («Динамо» Москва);

защитники Джамалутдин Абдулкадыров, Михаил Рядно (оба — ЦСКА), Илья Рожков, Никита Лобов (оба — «Рубин»), Никита Бабакин, Александр Тарасов (оба — «Ростов»), Матвей Бардачев («Урал»), Даниил Плотников («Химик»), Вадим Чурилов («Торпедо»);

полузащитники Дмитрий Александров, Виктор Окишор (оба — «Динамо» Москва), Андрей Ивлев, Егор Смелов (оба — «Пари НН»), Денис Боков («Спартак» Кострома), Илья Ишков («Урал»), Данила Козлов («Краснодар»), Артем Корнеев («Сочи»), Дмитрий Пестряков («Акрон»), Станислав Топинка («Чайка»), Михаил Щетинин («Арсенал» Дзержинск, Белоруссия);

нападающие Константин Дорофеев («Атырау», Казахстан), Владимир Игнатенко («Крылья Советов»).

Семь игроков вызваны в молодежку впервые — это Курбан Расулов, Александр Тарасов, Даниил Плотников, Андрей Ивлев, Артем Корнеев, Станислав Топинка и Владимир Игнатенко, которые ранее привлекались в юношеские сборные.

Первый матч Белоруссия — Россия пройдет 10 октября в Бресте на поле спортивного комплекса «Брестский» и начнется в 19:45 (местное время совпадает с московским). Вторая игра 13 октября стартует в 18:30 на минском стадионе «Трактор».

Молодежные сборные России и Белоруссии встречались в последний раз в 2023 году. В июне в Борисове хозяева поля победили со счетом 5:1, в ноябре россияне выиграли в Гомеле — 3:1.