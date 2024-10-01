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Сегодня, 17:42

Молодежная сборная России дважды сыграет с Китаем в октябре

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Матвей Кисляк.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Молодежная сборная России проведет два товарищеских матча против Китая, сообщается на официальном сайте РФС.

Матчи пройдут 11 и 14 октября на поле национальной футбольной тренировочной базы Китайской футбольной ассоциации в уезде Сянхэ провинции Хэбэй.

Главный тренер национальной команды Иван Шабаров вызвал на сбор 23 футболиста.

Вратари: Богдан Москвичев («Оренбург»), Даниил Голиков («Краснодар-2»), Александр Дегтев («Сочи»).

Защитники: Станислав Бессмертный («Динамо» Москва), Матвей Лукин (ЦСКА), Егор Погостнов («Локомотив»), Илья Кирш («Динамо» Махачкала), Матвей Бардачев («Урал»), Юрий Коледин («Торпедо»), Михаил Рядно («Родина»), Илья Рожков («Рубин»).

Полузащитники: Руслан Чобанов («Сокол»), Дмитрий Васильев («Зенит»), Илья Родионов («Черноморец»), Даниил Зорин («Спартак»), Алексей Колтаков («Ростов-2»), Матвей Кисляк (ЦСКА), Никита Салтыков («Локомотив»), Игорь Дмитриев («Крылья Советов»), Руслан Барт («Сочи»), Имран Азнауров («Ростов»).

Нападающие: Кирилл Никишин («Балтика»), Александр Чупаев («Торпедо»).

Источник: РФС
Футбол
Молодежная сборная России по футболу
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