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Сегодня, 23:14

Молодежная сборная России разгромила сверстников из «Ботафого» в товарищеском матче

Владислав Маслов
Корреспондент
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Молодежная сборная России обыграла команду бразильского «Ботафого» в возрасте не старше 21 года в товарищеском матче — 4:1.

У россиян дубль сделал Никита Салтыков, еще по одному голу на счету Александра Кокшарова и Игоря Дмитриева.

В составе российской команды были удалены Руслан Чобанов и Дмитриев. У соперника также был удален игрок.

18 ноября сборная России проведет товарищеский матч против бразильского клуба «Сан-Кристован».

Источник: РФС
Футбол
Молодежная сборная России по футболу
ФК Ботафого
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