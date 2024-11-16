Молодежная сборная России разгромила сверстников из «Ботафого» в товарищеском матче
Молодежная сборная России обыграла команду бразильского «Ботафого» в возрасте не старше 21 года в товарищеском матче — 4:1.
У россиян дубль сделал Никита Салтыков, еще по одному голу на счету Александра Кокшарова и Игоря Дмитриева.
В составе российской команды были удалены Руслан Чобанов и Дмитриев. У соперника также был удален игрок.
18 ноября сборная России проведет товарищеский матч против бразильского клуба «Сан-Кристован».
Источник: РФС
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