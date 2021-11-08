Футбол
Молодёжные сборные
Новости
ЧЕ U-21 ЧМ U-20 ЧЕ U-19 ЧЕ U-17 Статьи
Фото
Все материалы
ЧМ U-17
Новости   //    Футбол   //    Молодежные сборные

Министр физической культуры и спорта Московской области рассказал о правилах посещения матчей молодежной сборной России

16:40
Теги:

Министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов отметил, что матчи сборной России против команд Словакии и Испании в отборочном турнире к молодежному чемпионату Европы 2023 года смогут посетить болельщики, имеющие QR-код, ограничений по вместимости «Арены Химки» не будет.

«Доступ разрешен с QR-кодом, ограничений по вместимости нет. Доступа без QR-кода не будет», — сказал Абаренов ТАСС.

Сборная России встретится со словаками 12 ноября, матч с командой Испании состоится 16 ноября.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12863679

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора
Читайте также
Фильтрованная, бутилированная или кипяченая? Сколько и какую воду нужно пить
На сайте госуслуг начали восстанавливать сроки действия QR-кодов
0