Министр физической культуры и спорта Московской области рассказал о правилах посещения матчей молодежной сборной России

Министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов отметил, что матчи сборной России против команд Словакии и Испании в отборочном турнире к молодежному чемпионату Европы 2023 года смогут посетить болельщики, имеющие QR-код, ограничений по вместимости «Арены Химки» не будет.

«Доступ разрешен с QR-кодом, ограничений по вместимости нет. Доступа без QR-кода не будет», — сказал Абаренов ТАСС.

Сборная России встретится со словаками 12 ноября, матч с командой Испании состоится 16 ноября.