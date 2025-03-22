Рядно: «Исход игры с Колумбией решился из-за одного момента»

Защитник молодежной сборной России Михаил Рядно прокомментировал поражение от Колумбии (0:1) в товарищеском матче.

«Хороший соперник, поучилась тяжелая игра. Бились до конца, но в конце получили пенальти. Исход игры решился из-за одного момента. Может быть какое-то значение имеет перелет, состояние поля, но мы не ищем отговорки, а готовимся к следующему матчу и хотим взять реванш. Ко второму матчу будет особая подготовка, мы не уедем отсюда без победы», — цитирует пресс-служба РФС Рядно.

Второй матч между командами пройдет в воскресенье, 23 марта, и начнется в 23:55 по московскому времени.