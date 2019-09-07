Михаил Галактионов: «В игре в Болгарией нужно устранять моменты, которые нас не устраивают»

Главный тренер сборной России Михаил Галактионов прокомментировал результат отборочного матча Евро-2021 против команды Сербии (1:0).

— Поздравляю команду и наших болельщиков! — цитирует официальный сайт РФС Галактионова. — Мы ожидали, что это будет тяжелая и динамичная игра. Разобрали сборную Сербии и были готовы к ее манере игры. Выбрали определенную тактическую модель, которая себя оправдала, мы могли забить и больше. В то же время были моменты, которые нас не устраивают, и в игре с Болгарией их нужно устранять.

— Довольны ли поддержкой трибун и что думаете о том, что на поле бросали бумажные самолетики?

— Потрясающая атмосфера, мы очень благодарны болельщикам, руководству РФС, администрации города и правительству региона, что удалось сделать такой потрясающий вечер. Поддержка болельщиков ощущалась, футболисты и тренерский штаб очень благодарны тем людям, которые посетили игру и болели за нас.

Самолетиков, честно говоря, не заметил, был весь в игре. Думаю, такие шалости можно простить. Может, они и отвлекают, но я этого просто не заметил.

Следующую встречу отборочного турнира молодежная сборная России проведет против команды Болгарии в Софии, игра пройдет 10 сентября.