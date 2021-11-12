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Михаил Галактионов: «У меня есть любимая фраза — звезды только на небе»

23:12
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Главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов оценил игру футболистов, которые вышли на замен по ходу матча отборочного цикла Евро-2023 против команды Словакии (3:0).

— Судя по тому, как уверенно проявили себя ребята, которые вышли на замену, можно ли вообще сказать, что в этом созыве нет четкого деления на первых и вторых?

— У меня есть любимая фраза — звезды только на небе. Звезд нет, есть трудолюбивые молодые футболисты, ребята, которые хотят проявить себя, в частности который сидит от меня справа (Агаларов — прим. «СЭ»), которые строят свою карьеру. Мы очень рады, что неслучайно после сентябрьских игр за молодежку и игр за клуб Гамид получил вызов в основную сборную. То же самое касается и других футболистов. Есть конкуренция, ребята проявляют себя, бьются. Они голодные до побед, голодные, чтобы строить свою дальнейшую карьеру.

— Когда футболист переходит в основную сборную, что у вас на душе? Сожаление, что некем заменить или все-таки радость за игроков?

— Конечно, радость, потому что мы здесь для этого и находимся. Мы готовим игроков, чтобы они дальше играли в национальной сборной. Вчера смотрели игру первой сборной, где Матвей Сафонов — основной игрок, прошел весь предыдущий отборочный цикл, Игорь Дивеев -отборочный цикл и весь чемпионат Европы, вышел на замену и господин Глебов. Для нас это большая радость. Мы относимся к этому как данности. Не будет одного, будет другой.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
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  • Alvin Almazov
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа H
Хорватия
Россия

П1

25%

1.57

Обе забьют - да

19%

2.00

X2

17%

2.50
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа B
Испания
Швеция

Ф1 (-1.0)

27%

1.66

ТБ 2.5

20%

2.02

ИТБ1 (1.5)

15%

1.64
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа A
Португалия
Сербия

Обе забьют - да

24%

1.94

П1

22%

1.51

Ф1 (-1.0)

18%

1.90

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Екатерина Звенигородская все материалы автора
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