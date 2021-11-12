Михаил Галактионов: «У меня есть любимая фраза — звезды только на небе»
Главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов оценил игру футболистов, которые вышли на замен по ходу матча отборочного цикла Евро-2023 против команды Словакии (3:0).
— Судя по тому, как уверенно проявили себя ребята, которые вышли на замену, можно ли вообще сказать, что в этом созыве нет четкого деления на первых и вторых?
— У меня есть любимая фраза — звезды только на небе. Звезд нет, есть трудолюбивые молодые футболисты, ребята, которые хотят проявить себя, в частности который сидит от меня справа (Агаларов — прим. «СЭ»), которые строят свою карьеру. Мы очень рады, что неслучайно после сентябрьских игр за молодежку и игр за клуб Гамид получил вызов в основную сборную. То же самое касается и других футболистов. Есть конкуренция, ребята проявляют себя, бьются. Они голодные до побед, голодные, чтобы строить свою дальнейшую карьеру.
— Когда футболист переходит в основную сборную, что у вас на душе? Сожаление, что некем заменить или все-таки радость за игроков?
— Конечно, радость, потому что мы здесь для этого и находимся. Мы готовим игроков, чтобы они дальше играли в национальной сборной. Вчера смотрели игру первой сборной, где Матвей Сафонов — основной игрок, прошел весь предыдущий отборочный цикл, Игорь Дивеев -отборочный цикл и весь чемпионат Европы, вышел на замену и господин Глебов. Для нас это большая радость. Мы относимся к этому как данности. Не будет одного, будет другой.
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