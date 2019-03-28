Михаил Галактионов: "Рады, что Игнатьев и "Краснодар" нашли общий язык"

Старший тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов подвел итоги первого сбора нового созыва молодежки в испанской Марбелье.

– Мы провели две игры с крепкими соперниками, и в обеих одержали победы – это положительный момент. Мы получили определенную информацию – как по отдельным игрокам, так и по тренировочному процессу. Теперь проанализируем все внимательно и будем смотреть за игровой практикой ребят, будем от этого отталкиваться, готовясь к следующему сбору в мае-июне. По организации игры нам еще предстоит работать, команда должна играть лучше.

– Черчесов что-то говорил по итогам сбора?

– Да, мы как раз сегодня встречались с главным тренером национальной сборной, который детально интересовался работой на сборе каждого игрока. Oбсудили и в целом вектор взаимодействия между нашими командами. Кстати, говорили о и Федоре Чалове, по возрасту проходящему в молодежную сборную, но на этом сборе работавшему с национальной командой. Я рад, что он проявляет себя на новом уровне и уже принял участие в двух играх за главную команду страны. Контакт у нас хороший, мы планово движемся вперед. Сейчас, самое главное, правильно проанализировать информацию, которая теперь есть перед глазами. А дальше – отслеживать динамику ребят, как они проводят свои игры, тренировки. Двери в сборную открыты для всех, мы наблюдаем за всеми.

– На следующем сборе будут большие изменения? Или костяк сформирован, и корректировки будут точечными?

– Надо понимать, что сейчас есть несколько травмированных ребят, которые к тому времени должны вернуться в строй. Понимание по людям есть, но это жизнь, определенные изменения будут происходить. Нам очень важна игровая практика ребят – те, кто будут играть, будут иметь возможность попасть в молодежную сборную. Надо смотреть, кто и как проявит себя в этот отрезок у себя в клубе. У нас есть некая обеспокоенность, что ряд ребят недополучают игровую практику, на это тоже будем сейчас обращать внимание.

– Обеспокоенность в первую очередь касается Игнатьева? В сборной он сделал результат в игре со шведами, а по возвращению тут же подписал новый контракт. По крайней мере об этом сообщил "Краснодар". Вы на это как-то повлияли?

– Мы очень рады, что компромисс найден, что игрок и клуб нашли точки соприкосновения, и теперь Игнатьев сосредоточит свои мысли только на футболе.

– Вы на его решение как-то повлияли?

– Мы беседовали и о тактических нюансах, о футболе в целом, о жизни. Мне сложно что-то тут сказать, я могу говорить только о футбольной составляющей.

– Как вам Адуев из "Монпелье"? Удалось с ним найти общий язык?

– Он разговаривает по-русски, все понимает, был хороший контакт. Мы в плане языкового барьера ожидали худшего. Мы посмотрели его игровую и тренировочную деятельность, дальше будем смотреть, как он будет развиваться, будет ли привлекаться к играм за "Монпелье". Все зависит от него. (Александр Рогулев)