Михаил Галактионов: «Предварительные наметки есть. Но вы видите, что происходит в мире»

Главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов рассказал, как команда будет готовиться к финальной части Евро-2021.

— Предварительные планы есть, наметки есть, — сказал Галактионов. — Но вы видите, что происходит в мире. Очень надеемся, что эта ситуация не испортит нам планы и все сборы состояться. Они намечены на ноябрь. Рассчитываем на это.

Финал молодежного чемпионата Европы-2021 состоится в Словении и Венгрии. В нем примут участие 16 команд. Групповой этап пройдет с 24 по 31 марта. Плей-офф запланирован на 31 мая. Финальная встреча состоится 6 июня в Любляне.