Михаил Галактионов: «Поздравили Чалова с голом за ЦСКА. Теперь надеемся, что его прорвет и в сборной»

Старший тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов прокомментировал подготовку к отборочным матчам Евро-2021 с командами Латвии и Сербии.

— В каком состоянии сейчас команда? Многие ребята из молодежки регулярно играют в своих клубах с высокой нагрузкой.

— Состояние стабильное. План, который мы наметили заранее, соблюдается, мы работаем по нему. Группа игроков, игравшая в субботу, сегодня тренировалась, а те, кто провел полный матч в воскресенье, восстанавливались. Естественно, завтра вся команда уже завтра начнет тренировки в полном объеме. Повреждений нет, на сегодняшний день все здоровые.

— В предыдущие наборы молодежных сборных часто присутствовала недооценка таких команд как Латвия. Как вам избежать такого?

— Вся команда прекрасно понимает, для чего сюда приезжает. Нам надо побеждать. Мы защищаем честь страны, сборная — не пустой звук для ребят. В каждой игре они отдаются. Что-то получается, что-то — нет, но это рабочие моменты. Нам надо опережать Польшу, набирать максимум очков и выходить на Евро.

— Определять стартовый состав для вас — приятная головная боль, ведь талантливых ребят в этом поколении очень много. Даже на позиции вратаря парни играют в топ-клубах.

— Я уже говорил, что сборная — это не только фамилии. Это в первую очередь сами футболисты и их состояние на сегодняшний день. Давайте начнем с того, откуда они вообще пришли? Они пришли из наших сборных, по которым мы их вели. Начиная с 17 лет, потом 19, 20... Они прошли Европу, юношеский чемпионат мира. Те футболисты, которые здесь есть, мы всех их прекрасно знаем. Как и характер человеческий, так и игровое состояние. Выбор состава — это действительно приятная головная боль, но, с другой стороны, объективная реальность, потому что мы оцениваем состояние игроков на данный момент.

— Когда наконец прорвет Чалова в молодежной сборной?

— Надо говорить о том, что Федор хорошо работает на команду, и команда создает моменты. Вопрос в реализации. Мы все надеемся, помогаем ему, поддерживаем. Вчера он забил очень хороший гол за ЦСКА. Поздравили его сегодня, надеемся, что он продолжить забивать и в сборной.

— Могут быть какие-то тактические изменения из-за того, что Евгеньев потерял место в составе «Динамо»?

— Мы уже начали вносить изменения в нашу модель игры, если вы обратили внимание по последним нашим матчам. Она уже скорректирована, но мы делаем это не из-за того, кто играет или не играет, а исходя из физического состояния самих футболистов. На сегодняшний день Евгеньев находится в хорошем функциональном состоянии и полон сил бороться за место в стартовом составе. (Александр Рогулев)