Михаил Галактионов: «Победа заслуженная, но остается над чем надо поработать»

Старший тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов после победы над Эстонией (5:0) в гостевом матче квалификации Евро-2021 отметил, что есть моменты, над которыми стоит поработать.

— Полностью довольным быть нельзя, — цитирует пресс-служба РФС Галактионова. — Есть ошибки, которые по качеству игры надо исправлять. Сегодня были хорошие эпизоды с нашей стороны, хорошие голевые моменты и те моменты, которые реализовали, поэтому за них надо ребят поблагодарить. Так же как и за их отношение к делу, за их реакцию на сегодняшнюю игру. Победа заслуженная, но остаются игровые эпизоды, над которыми надо поработать перед дальнейшими соперниками.

— Какой был план на игру сегодня?

— Мы знали, как сборная Эстонии старается начинать атаки, как она действует вблизи своих ворот. Поэтому было задание активно прессинговать на чужой половине поля, заставлять соперника выбивать мяч и когда завладеваем им, то правильно им распоряжаться за счет определенных комбинаций и взаимодействий.

— Перед сегодняшним матчем в СМИ появилась информация о Матвее Сафонове, что якобы он уехал и что у него не все ладно в нашей сборной. Что вы можете по этому поводу сказать?

— Мы газет не читаем и на информацию, которая появляется непонятно от кого и непонятно для чего, не реагируем. Матвей — часть нашего коллектива. Он готовится и готовился к этой игре, и сегодня все видели, что он вышел в стартовом составе. Душой и сердцем он с нами, полностью работает, поэтому здесь вообще вопрос об этом не стоит. Реагировать на это не нужно.