Михаил Галактионов: «Надеемся провести качественную игру против Сербии»

Старший тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов поделился ожиданиями от первого матча отборочного турнира молодежного чемпионата Европы-2021 против Сербии. Встреча пройдет завтра в Саранске.

— Команда готова, и мы надеемся провести завтра качественную игру. Поддержка болельщиков очень важна для тех футболистов, которые сюда приехали, — цитирует Галактионова официальный сайт РФС. — Они готовы показывать качественный футбол и играть с полной самоотдачей. Мы надеемся, что трибуны будут заполнены. У нас очень ровная и серьезная рабочая группа. И Сербия, и Болгария очень крепкие команды, но не стоит сбрасывать со счетов и Латвию с Эстонией. Ко всем надо относиться с уважением.

?Я всегда говорил, надо в первую очередь отталкиваться от своего состояния: функционального, тактического и игрового. Все будет зависеть от нас. Про состав все узнают завтра. Все те ребята, которые здесь находятся, имеют большой потенциал с точки зрения перспектив выступления за национальную сборную. Они все в хорошей форме. Решение по вратарю я приму позже, но это не значит, что кто-то из них лучше или хуже. Это будет выбор на конкретный завтрашний матч.