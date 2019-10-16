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Михаил Галактионов: «Мы — на правильном пути, но эйфории нет»

16:55
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Старший тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов прокомментировал «СЭ» уверенную победу над командой Эстонии (5:0) в отборочном матче Евро-2021.

— Эйфории по итогам победы никакой нет, но есть понимание, что находимся на правильном пути, — сказал Галактионов. — У нас хорошая ротация и конкуренция: есть Глушенков, Калугин, Круговой, Сафонов — все они душой и сердцем в команде!

После четырех матчей российская команда находится на втором месте в отборочной группе, уступая два очка сборной Польши. (Александр Рогулев)

Эстония U21 — Россия U21

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