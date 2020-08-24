Cтарший тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов прокомментировал выбор состава на предстоящие матчи отбора к чемпионату Европы-2021 с Болгарией (4 сентября, Химки) и Польшей (8 сентября, Лодзь).

«После длительного перерыва мы вновь собираемся на важнейшие матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2021 года, — приводит слова Галактионова пресс-служба РФС. — Костяк команды сформировался на протяжении предыдущих встреч квалификационного турнира. На данный момент есть группа футболистов, которые хорошо себя проявили и заслужили вызова в сборную. 29 августа после окончания матчей очередного тура Тинькофф Российской Премьер-Лиги команда начнет заезжать на базу в Новогорске со строгим соблюдением правил Роспотребнадзора и медицинского регламента УЕФА.

Матчи против Болгарии и Польши — ключевые для нашей команды в отборочном турнире. Ранее сыгранные встречи показали, что обе сборные демонстрируют очень хороший футбол, поэтому готовимся к отборочным матчам со всей серьезностью. Мы понимаем, кто нас ждет и что нас ждет. Обе команды нам хорошо известны, подробно разобраны. Очень жаль, конечно, что в нашем домашнем матче мы останемся без поддержки болельщиков, но мы уверены, что их поддержка даже на расстоянии поможет нам в достижении нужного результата".

Максименко, Сафонов и Чалов — в заявке молодежной сборной России на матчи отбора к Евро-2021