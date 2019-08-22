Михаил Галактионов: «Доволен составом? Есть еще ребята, которых вижу в команде»

Старший тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов ответил на несколько вопросов «СЭ» о составе на матчи отборочного турнира Евро-2021 против Сербии и Болгарии. В команду вызваны, в частности, игроки ЦСКА Федор Чалов и Иван Обляков.

Матч Россия — Сербия состоится 6 сентября в Саранске, а Болгария — Россия — 10 сентября в Софии.

— Учитывая Шапи и Игнатьева можно назвать атаку — сильнейшей линией нынешней молодежки?

— Помимо названных вами футболистов есть и другие, способные показать хорошее качество игры и дать максимальный результат. Очень надеюсь, что мы будем сбалансированы во всех линиях.

— Есть понимание, что Иван Обляков — капитан сборной, будет в молодежке весь цикл?

— Помимо достижения результата, наша основная задача, чтобы футболисты проявляли себя, показывали качественную игру и попадали в национальную сборную! Если это будет происходить, естественно, все будут довольны и рады!

— Вообще насколько довольны составом? Можно сказать, что вызвали всех, кого хотели?

— Есть некоторые ребята, которые не смогли войти в окончательный состав : Круговой только начал работать с ограничениями после перелома, Лысов травмирован, Глушенков работает индивидуально и тренироваться в общей группе начнёт предварительно только на следующей неделе.

— По основному вратарю определитесь прямо перед первой игрой?

— Будем внимательно отслеживать все факторы и по окончанию тренировочного сбора определимся, кто выйдет в воротах с первых минут.

— Обеспокоены переходом Кругового? Практики теперь у него будет еще меньше.

— Футболист принял решение. Теперь все зависит от него, насколько он готов выиграть конкуренцию. А мы, в свою очередь, будем внимательно следить за тем, в каком объёме у него будет игровая практика.

— Нынешнее поколение сравнивают с тем, что пробились на Евро-2013. Согласны?

— Не стоит сейчас делать какие-то сравнения. Разное время, разные игроки. Но убежден в том, что мы предпримем все усилия для достижения главной цели. (Александр Рогулев)

Чалов и Максименко вызваны в молодежную сборную России