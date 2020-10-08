Матч юношеских сборных Англии и Шотландии был остановлен из-за коронавируса

Сборные Англии и Шотландии U19 не смогли завершить товарищеский матч из-за положительного теста на коронавирус, сообщает Sky Sports.

Игра была прервана по ходу первого тайма незадолго до того, как должен был прозвучать свисток на перерыв. Во время матча стало известно, что тест одного из сотрудников сборной Шотландии, должность которого не раскрывается, оказался положительным.

В связи с мерами предосторожности и согласно протоколу безопасности, связанному с COVID-19, игра была отменена.