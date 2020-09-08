Матч молодежных сборных Португалии и Белоруссии перенесен из-за коронавируса

Матч отборочного турнира молодежного чемпионата Европы между сборными Португалии и Белоруссии был перенесен. Причиной стали случаи коронавируса в белорусской команде.

По данным Tribuna.com, три игрока молодежной сборной Белоруссии сдали положительные тесты на COVID-19. Указано, что вирус выявили у защитника «Шахтера» Ильи Лукашевича, защитника «Минска» Дмитрия Прищепы и полузащитника Романа Вегери.

Сообщается, что команда находится в номерах. Никого не выпускают из гостиницы. Матч должен был состояться сегодня в Португалии. Новая дата его проведения пока неизвестна.