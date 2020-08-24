Тренерский штаб молодежной сборной России определился с заявкой команды на отборочные матчи чемпионата Европы-2021 с Болгарией (4 сентября, Химки) и Польшей (8 сентября, Лодзь). Об этом сообщает пресс-служба РФС.

В список из 23 игроков попали вратари Александр Максименко («Спартак»), Матвей Сафонов («Краснодар») и форвард Федор Чалов (ЦСКА).

Полностью заявка выглядит следующим образом:

вратари — Денис Адамов («Краснодар»), Александр Максименко, Матвей Сафонов;

защитники — Игорь Дивеев (ЦСКА Москва), Роман Евгеньев («Динамо» Москва), Никита Калугин («Сочи»), Павел Маслов, Николай Рассказов (оба — «Спартак»), Данил Круговой (ФК «Зенит»), Данил Степанов («Ротор»), Артем Голубев («Уфа»);

полузащитники — Константин Марадишвили, Константин Кучаев, Иван Обляков (все — ЦСКА Москва), Наиль Умяров, Максим Глушенков (оба — «Спартак»), Даниил Уткин, Магомед-Шапи Сулейманов (оба — «Краснодар»), Даниил Лесовой («Арсенал» Тула), Александр Ломовицкий («Химки»), Данил Глебов («Ростов»);

нападающие — Иван Игнатьев («Рубин» Казань), Федор Чалов (ЦСКА Москва).

Команда соберется на базе в Новогорске в период с 29 по 31 августа, 7-го отправится в Польшу.