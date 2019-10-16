Максим Глушенков: «Эстонцы ничем не удивили»

Полузащитник молодежной сборной России Максим Глушенков после победы над Эстонией (5:0) в гостевом матче квалификации Евро-2021 отметил, что соперник не удивил.

— До 20-й минуты Эстония не сдавалась и показалось, что игра не будет простой. Потом ты заработал пенальти и уже стало полегче.

— В принципе и до 20-й минуты мы хорошо атаковали, создавали моменты, но чуть-чуть не хватало в завершающей стадии: где-то ногу подставить, где-то добежать. Потом пенальти и все пошло по накатанной.

— Забил, отдал, заработал пенальти. Считаешь себя героем этой встречи?

— Нет, я бы хотел поблагодарить команду за игру, а также отдельно отметить Никиту Калугина: он отдал мне и сам забил после моей передачи. Так же хочу поблагодарить болельщиков, которые приехали нас сегодня поддержать.

— Эстонцы чем-то смогли сегодня удивить?

— Ничем, мы увидели ровно ту игру, о которой нам говорил тренерский штаб во время теоретических занятий.